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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مجلس قضاء زحلة الثقافي ينظم حفل ريسيتال ميلادي في كاتدرائية مار مارون كسارة

ارشيف
ارشيف
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أقام مجلس قضاء زحلة الثقافي حفل ريسيتال ميلادي اليوم في كاتدرائيّة مار مارون كسارة، برعاية راعي أبرشيّة زحلة المارونيّة المطران ​جوزف معوض.

وكانت كلمة لرئيس مجلس قضاء زحلة الثقافي مارون مخول، أشاد فيها بعظمة "المخلّص يسوع وصفاته الالهيّة الكامنة في المحبّة والخير والصبر والعطاءات اللامحدودة"، وشكر فيها "نعمه الدائمة على لبنان وبركاته التي حلّت في ربوعه بعودة السلام والطمأنينة إلى أبنائه".

وقبل الختام كانت كلمة للمطران جوزيف معوض شكر فيها الحضور وخصّ بالشكر مجلس قضاء زحلة ورئيسه مارون مخول لإحياء الريسيتال، وتحدّث عن "معجزة يسوع الذي فتح طريق التوبة أمام الخاطئين ومدّ جسراً ببن الأرض والسماء إذ اتّخذ الصفات البشريّة منزّهاً عن الخطيئة بالاضافة الى صفاته الالهيّة التي صنع بها معجزات سامية فأحيا الميت وتحسّس آلام الموجوعين وفتح ذراعيه للخاطئين ولم يفرّق ببن انسانٍ وآخر".

كاتدرائية معجزات الطمأنينة