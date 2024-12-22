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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 6 آخرين بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد جرزا بإتجاه أسيوط، بنطاق محافظه الفيوم، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من غرفه عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث  تصادم  بين سيارتين ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد جرزا بنطاق محافظه الفيوم، ووجود مصابين ووفيات. 

 

وعلى الفور انتقل قوات الأمن سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي نتيجة التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى الدفع بـ5 سيارات اسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة.

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