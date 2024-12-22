إقبال المواطنين على"سوق اليوم الواحد" بالزقازيق

شهد سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق إقبالاً كثيفاً من المواطنين للإستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض والمستمر حتى نهاية اليوم.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

جدير بالذكر أن محافظ الشرقية قام صباح أمس بافتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة الصيادين بالزقازيق والمُقام بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة وشركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % والمستمرة حتي نهاية اليوم لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد احتياجتهم من السلع والمواد الغذائية.

وبتكليف من محافظ الشرقية لمتابعة حركة البيع والشراء بالسوق.

وقام محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد بمرافقة عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بجولة تفقدية داخل أجنحة السوق لمتابعة إنتظام سير عملية البيع والشراء وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين.