الدورى الإنجليزى.. جاكسون ونيتو يقودان تشيلسى لمواجهة إيفرتون

اعلن إينزو ماريسكا بلازا المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق تشيلسى، كالتالى:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، توسين أدارابيويو، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، كول بالمر، جادون سانشو.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، بيدرو نيتو.

ويقع فريق تشيلسى فى وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون فى المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة.