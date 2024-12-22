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الأحد 22 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. جاكسون ونيتو يقودان تشيلسى لمواجهة إيفرتون

تشيلسى
تشيلسى
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اعلن إينزو ماريسكا بلازا المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".
وجاء تشكيل فريق تشيلسى، كالتالى:
حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.
خط الدفاع: مالو جوستو، توسين أدارابيويو، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل.
خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، كول بالمر، جادون سانشو.
خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، بيدرو نيتو.
ويقع فريق تشيلسى فى وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون فى المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة.

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