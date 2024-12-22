اعلن إينزو ماريسكا بلازا المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".
وجاء تشكيل فريق تشيلسى، كالتالى:
حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.
خط الدفاع: مالو جوستو، توسين أدارابيويو، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل.
خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، كول بالمر، جادون سانشو.
خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، بيدرو نيتو.
ويقع فريق تشيلسى فى وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون فى المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإنجليزى.. جاكسون ونيتو يقودان تشيلسى لمواجهة إيفرتون
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اعلن إينزو ماريسكا بلازا المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".
اعلن إينزو ماريسكا بلازا المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".