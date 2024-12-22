تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، وأنخفض رأس المال السوقي بنحو 7.2 مليار جنيه، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 2,223 تريليون جنيه.

هبوط المؤشر الرئيسي

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 30,372.7 نقطة، وانخفض مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 6,702.41 نقطة، وكذا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.53%، ليغلق عند مستوى 13,349.89 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 3,123.77 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.5% ليغلق عند 37,386.04 نقطة.

صعود بعض المؤشرات

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.5%%، ليغلق عند مستوى 8,452.57 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.23%، ليغلق عند مستوى 11,558.99 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 35.4 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 45.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 2.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.1 مليار سهم، من 72.6 ألف صفقة منفذة.