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الأحد 22 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يستأنف تدريباته استعدادا لملاقاة الأهلي في الدوري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يستأنف الفريق المصري البوسعيدي اليوم الأحد، تدريباته وذلك للاستعداد لملاقاة النادي الأهلي، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة.

ويلتقي الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، الخميس المقبل ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق المصري، لإحراز نقاط جديدة ليواصل صدارته للدوري الجاري.

وكان قد سيطر التعادل السلبي على مباراة المصري خلال اخر مباراة خاضها أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

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