اشتعال النيران في سيارة بالفيوم

شهدت مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، اندلاع النيران فى سيارة نصف نقل، محمله فوم ورد بلاستيك، إثر تصادم السيارة بعمود إنارة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الموقف وإخماد النيران، دون وقوع إصابات بشرية، وتم تحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من الرائد عمر شوقي مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع النيران فى سيارة نصف نقل، واحتراق محتوياتها بالكامل.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة للوقوف على آخر تطورات الموقف.

وتبين من التحريات الأولية، أن سبب الحريق هو نشوب ماس كهربائي نتيجه اصطدام السيارة بعمود إنارة، ما تسبب في احتراق السيارة، دون وقوع إصابات بشرية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.