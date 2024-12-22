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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق مصنع فوم بالعاشر من رمضان

ارشيفية
ارشيفية
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دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية منذ قليل بعدد من سيارات الاطفاء للسيطرة علي حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان فيما اصيب 5 اسخاص باحتناقات وحروق وتم نقل مصابين منهم إلى مستشفيي التأمين الصحي والغندور بالعاشر من رمضان فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة لباقي المصابين بمحيط موقع الحريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بـ 5 سيارت إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق وإصابات بجروح في أنحاء متفرقة بالجسد وتم نقل مصابين منهم إلى مستشفيي التأمين الصحي والغندور بالعاشر من رمضان فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة لباقي المصابين بمحيط موقع الحريق وجاري السيطرة علي الحريق وتحرير محضر بالواقعة. 

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