مخاوف من أخطاء الذكاء الاصطناعى فى التعامل مع النصوص القرآنية

تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك العديد من الاقوال الخاصة بمخاوف من اخطاء الذكاء الاصطناعى فى التعامل مع النصوص القرانية حيث وقعت أداة الذكاء الاصطناعى " ميتا اى" فى خطأ كبير فيما يخص سور القرآن الكريم.

حيث انتشرت العديد من الادعاءات حول أخطاء مزعومة وقعت أثناء معالجة النصوص القرآنية من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي مما أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين حيث عبر البعض عن مخاوفهم من احتمال تحريف النصوص الدينية أو تقديمها بشكل غير دقيق.

يذكر بـأن الموضوع هو صورًا من محادثات مع أداة الذكاء الاصطناعى عن سورة " الفلق " ليأتى بكلمات ليست من المصحف الشريف وعندما تكتب له أن السورة خطأ يعتذر ويأتى بالسورة الصحيحة وهو ما قام بتجربته المستخدم ليتأكد من صحة ما تم تداوله.

وهذه الأخطاء قد تكون ناتجة عن تقنيات غير مخصصة لمعالجة النصوص الدينية بدقة ومع ذلك من المهم التحقق من المعلومات والتأكد من صحتها قبل مشاركتها على نطاق واسع وخاصة القرآن الكريم.