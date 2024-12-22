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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعليمات خاصة من جروس لميشالاك وأحمد محمود

كونراد ميشالاك
كونراد ميشالاك
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منح السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة لكل من البولندي كونراد ميشالاك وأحمد محمود ثنائي الأبيض خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.
وعقد المدير الفني جلسة مع الثنائي خلال مران اليوم، وتحدث معهما بشأن الأدوار المطلوبة منهما في الملعب ومنحهما بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في التقسيمة.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز

كونراد ميشالاك
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