حريق هائل بمصنع في مدينة العاشر من رمضان

اندلع حريق ضخم اليوم الأحد، داخل مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل المصنع.
وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة ب 10 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني حول المصنع لمنع انتشار النيران وحماية المنشآت المجاورة.
ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق، بينما يُنتظر وصول فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة الموقع وتحديد ملابسات الحادث.