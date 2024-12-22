الدورى الإسبانى.. جارسيا كيكي يقود ديبورتيفو ألافيس لمواجهة فالنسيا

اعلن لويس جارسيا بلازا المدير الفنى لفريق ديبورتيفو ألافيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فالنسيا، وذلك بعد قليل على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ديبورتيفو ألافيس، كالتالى:

حراسة المرمى: أنطونيو سيفيرا.

خط الدفاع: بيكا ادريان، عبد الكبير ابقار، موسى ديارا، مانويل سانشيز.

خط الوسط: خوان جوردان، أنطونيو بلانكو، جون جوريدي، كارلوس فيسينتي.

خط الهجوم: كارلوس مارتين، إنريكي غارسيا كيكي.

ويقع فريق فالنسيا ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الـ 17 برصيد 16 نقطة.