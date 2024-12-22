استجابة سريعة لشكوى تسرب المياه بقرية الصنافين بمنيا القمح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية التواصل الدائم والفعال مع المواطنين وحل شكواهم بكافة الطرق والتي ترد عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ووسائل التواصل الإجتماعي والواتس آب والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية والإلتحام بالمواطنين والإستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.

وإستجاب محافظ الشرقية لشكوى أهالي قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح وتضررهم من تسرب المياه داخل منازل وشوارع القرية نتيجة كسر ماسورة مياه مما يمثل تهديد لهم وتعرضهم للخطر يومياً.

وعلى الفور توجه أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح لمعاينة الوضع على الطبيعة وتم التنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز منيا القمح واستقدام المعدات اللازمة لفحص جميع خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة للوقوف على أسباب تسريب المياه وتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة وحل المشكلة ورد الشيء لأصله وفتح الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أعرب الأهالي عن سعادتهم للإستجابة السريعة والفورية لحل المشكلة وقدموا الشكر لمحافظ الشرقية والجهات المعنية.