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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الوطنية للإعلام تخصص محطة إذاعية لقناة النيل للأخبار على إف إم

احمد المسلماني
احمد المسلماني
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أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن قرار الهيئة بث قناة النيل للأخبار علي الراديو ، وذلك عبر تخصيص محطة إذاعية لبث القناة علي مدار الساعة علي موجات إف إم . 
وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إن قناة النيل للأخبار والتي تأسست عام ١٩٩٨ هي ثاني محطات الأخبار تأسيساً في العالم العربي ، وتمتلك رصيداً كبيراً لدي جمهورها ، وقد حان الوقت لتحديث القناة التي مر علي تأسيسها أكثر من ربع قرن ، عبر تطوير شاشتها ، وشعارها ، وخريطة برامجها . 
وقد جاء قرار بثها إذاعياً في إطار توسيع نطاق تواجدها ، وتعزيز مكانتها بين قنوات الأخبار العربية التي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة. 
وصف المسلماني قناة النيل للأخبار بأنها قناة مصرية رصينة تعني بالشئون الدولية والمستجدات العالمية  ، وتعمل في إطار من المهنية والتوازن واحترام ميثاق الشرف الصحفي .

لأول مرة بث قناة الاخبار على اف ام النيل للاخبار على اف ام أحمد المسلماني رئيس ا للهيئة الوطنية للإعلام