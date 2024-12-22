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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لفالنسيا فى مواجهة ديبورتيفو ألافيس

فالنسيا
فالنسيا
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اعلن روبن باراخا المدير الفنى لفريق فالنسيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ديبورتيفو ألافيس، وذلك بعد قليل على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق فالنسيا، كالتالى:
حراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي.
خط الدفاع: ديميتري فولكييه، كريستيان موسكيرا، ياريم غاسيوروفسكي.
خط الوسط: إينزو بارينيتشيا، أندري ألمييدا، لويس ريوخا، خافيير غيرا.
خط الهجوم: فران بيريز، دييجو لوبيز نوجويرول، هوجو دورو.
ويقع فريق فالنسيا ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الـ 17 برصيد 16 نقطة.

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