بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية تليجة بكفر صقر

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بالإشتراك مع المجتمع المدنى بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية تليجة التابعة لمركز و مدينة كفرصقر و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى " و ذلك بحضور مديرى الإدارات الداخلية بمديرية الطب البيطرى (الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية - الإرشاد ) ورئيس قسم التأمين بالمديرية و مدير و أطباء إدارة كفرصقر البيطرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين

و أشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ٥٥٢ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والتنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ ٣٩٥ رأس ماشـية ورش ٢٠٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجيه والتجريع ضد الطفيليات الداخلية ٨٥٠ رأس والترقيم والتسجيل لـ ١٥ رأس ماشية و علاج أمراض جلدية لـ ٩٧ رأس ماشية وإجراء جراحة ٦ حالات وعلاج ٣٧٥ طائر والتأمين ل ١٤ رأس ماشية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.