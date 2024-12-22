تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة رواد اللغة العربية بشمال سيناء

كرم الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، الطالب ماهر أحمد ماهر، بالصف الأول الابتدائي، بمعهد العريش القديم، والطالب مالك أشرف سعد الدين، بالصف الثانى الإبتدائي، والطالبة ملك ماجد مجدي، الصف الثالث الابتدائي، بمعهد العريش الجديد، وذلك بفوزهم فى مسابقة رواد اللغة العربية في الإعراب، كما تم تكريم الطالب مالك عبداللطيف توفيق، الصف الثاني الاعدادي، بمعهد بنين بئر العبد، لفوزه بالمركز السابع على مستوى الجمهورية، وتكريم الطالب عبدالرحمن السيد حسن، بالصف الثانى الاعدادي، بمعهد بنين العريش الجديد نظرا لما قدمه فى الحفل الختامي بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، وتم تكريم السادة شيوخ المعاهد، ومنسق البرنامج فى الإدارات التعليمية.

شهد الحفل فضيلة الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، وأحمد الضمر،، موجه عام اللغة العربية، ومديرى الإدارات التعليمية، وأولياء الأمور.

كما تابع الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، والدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، أمتحانات المهام الأدائية، بمعهد العريش الجديد الابتدائي، والإعدادي، واطمئن فضيلته على انتظام سير الامتحانات داخل المجمع.