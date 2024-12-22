جامعة قناة السويس تستهدف 32672 مواطنًا و 17418 حالة بيطرية ضمن مبادرات "بداية"

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حققت إنجازات بارزة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال عام 2024، حيث استهدفت 32672 مواطنًا و 17418 حالة بيطرية من خلال مشاركتها الفعّالة في المبادرات الرئاسية "بداية" و"حياة كريمة".

وأوضح " مندور" أن هذه الجهود تأتي في إطار دور الجامعة الريادي في تحقيق أهداف رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجامعة تُواصل تقديم خدماتها المجتمعية بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

وأفادت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن الجامعة نظمت 182 حملة توعوية ضمن مبادرة "بداية"، استهدفت 13,748 مواطنًا، و4837 حالة بيطرية ، بواقع 15 قافلة توعوية و167 ندوة لتعزيز الوعي المجتمعي.

وفي إطار مبادرة "حياة كريمة"، تم تنظيم 25 قافلة استهدفت 18547 مواطنًا و12,581حالة بيطرية، مما يعكس التزام الجامعة بتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن الجامعة نظمت أيضًا قافلتين طبيتين لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، استفاد منها 327 مواطنًا، إلى جانب 7 قوافل توعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجريمة الإتجار بالبشر، استهدفت 200 مواطنًا، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تعكس حرص الجامعة على تقديم خدمات شاملة تُلبي احتياجات مختلف الفئات.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الجامعة تسعى دومًا لتعزيز تعاونها مع كافة الجهات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات المجتمعية، مؤكدًا أهمية المبادرات الرئاسية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في بناء مجتمع متكامل ومستدام.

في ختام كلمتها، أعربت الدكتورة دينا أبو المعاطي عن شكرها للفرق التنفيذية القائمة على هذه الفعاليات، مؤكدةً أن الجامعة ستستمر في دعم هذه الجهود وتوسيع نطاقها خلال الأعوام القادمة لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من المواطنين.