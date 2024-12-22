التحقيق مع مدرب صن داونز بعد تحرشه باللاعبات

أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، تفويض مكتب قانوني للتحقيق في مزاعم سلوك غير لائق ضد جيري تشابالالا، مدرب فريق كرة القدم للسيدات.

وقال بيان صن داونر: علم مجلس إدارة نادي ماميلودي صن داونز بادعاءات السلوك غير اللائق التي قدمتها العديد من اللاعبات ضد مدرب فريق السيدات، جيري تشابالالا.



وأضاف: ينظر ماميلودي صن داونز إلى هذه الادعاءات بجدية شديدة، وقام بتعيين فريق قانوني للتحقيق في هذه الادعاءات وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن.

وزاد النادي في بيانه: في الوقت نفسه، منح صن داونز المدرب جيري تشابالالا إجازة خاصة في انتظار نتائج التحقيق. ولا يتم ذلك لاستباق نتائج التحقيق، ولكن لضمان إمكانية إجراء التحقيق على وجه السرعة وحماية حقوق جميع الأطراف.

وختم البيان: سيعلن نادي ماميلودي صن داونز في الوقت المناسب عن نتائج التحقيق والإجراءات التي سيتم اتخاذها.