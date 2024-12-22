محافظ أسوان يكلف بتسريع أعمال تطوير وتوسعة كورنيش النيل الجديد

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد ، والذى يشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وذلك بطول 9 كم ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 80 % .

اجتماع تنسيقي لمحافظ أسوان

جاء ذلك من أجل الإسراع بمعدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وخلال الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية ، ومسئولى جهاز التعمير ، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لنهوه وفقاً للبرامج الزمنية المحددة له فى يونيو القادم ، علاوة على قيام لجنة مختصة بالمرور على أعمال تنفيذ المسطحات الخضراء والزراعات لتكون بشكل جمالى تكاملاً مع ما تم تنفيذه بمشروع ممشى أهل أسوان بالكورنيش القديم .

تحقيق التناسق الحضارى

مكلفاً بتحقيق التناسق الحضارى فى تركيب الأنترلوك ، ونهو المرافق ، وتوفير مصادر لرى الزراعات وضبط محور الطريق بشكل كامل وذلك قبل البدء فى أعمال الرصف ، على أن يتم بالتوازى الإنتهاء من مسافة 2 كم ليلمس المواطن الأسوانى ، والزائرين من الأفواج السياحية ثمار هذه الجهود المكثفة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من إقامة الحوائط الساندة ، وعمل حارتين ، وتنفيذ ممشى للدراجات ضمن الألعاب الترفيهية ليتم تحويله إلى بانوراما جمالية جديدة ومشرفة على صفحة نهر النيل الخالد .

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