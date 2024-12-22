"الشرع": سوريا تحترم سيادة لبنان وتدعو إلى استقرار سياسي واقتصادي

أكد أحمد الشرع، القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الأحد، أن سوريا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وتحرص على احترام سيادة لبنان واستقراره الأمني، مؤكدًا أنها لن تتدخل في الشؤون اللبنانية.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط والوفد المرافق له في دمشق.

وأشار الشرع إلى أن لبنان يحتاج إلى اقتصاد قوي واستقرار سياسي لضمان ازدهاره. كما اعترف بأن تدخلات سوريا في الشأن اللبناني كانت مصدر قلق وإزعاج، مبيّنًا أن إسقاط نظام بشار الأسد قد أنقذ المنطقة من حرب إقليمية كبيرة وربما من حرب عالمية.

ووصل وليد جنبلاط إلى دمشق على رأس وفد من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي ورجال الدين الدروز، حيث كان الهدف من الزيارة تهنئة أحمد الشرع بمناسبة منصبه الجديد. وضم الوفد اللبناني بالإضافة إلى جنبلاط، كل من وائل أبو فاعور وسامي أبي المنى وتيمور جنبلاط.

من المقرر أن يلتقي الوفد اللبناني مع أحمد الشرع ورئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في سوريا لبحث مستقبل الأوضاع على الساحتين السورية واللبنانية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

تعد هذه الزيارة الأولى لوليد جنبلاط إلى سوريا منذ أكثر من 13 عامًا، كما تعتبر أول لقاء بينه وبين أحمد الشرع بعد سقوط نظام الأسد.