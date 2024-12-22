ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل مسؤولي مستشفى الناس

البابا تواضروس
البابا تواضروس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الأحد، في المقر البابوي بالقاهرة وفدًا من مسؤولي مستشفي "الناس"، تكون من حاتم الملا المدير التنفيذي للمستشفى، والدكتور محمد دنيا المدير الطبي لها، ومعهما مسؤولو قطاع التسويق بالمستشفى.

تعرف قداسة البابا، من ضيوفه خلال اللقاء، على المستشفى والخدمات الطبية والمساعدات المتنوعة التي تقدمها للمرضى في التخصصات المختلفة.

كما دعا مسؤولو المستشفى قداسة البابا لزيارة مستشفي الناس للاطلاع علي آخر المستجدات والتطورات بها، ومباركة عملها الخدمي والمجتمعي.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مستشفى الناس الخدمات الطبية