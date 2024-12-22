محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة المقدم محمد شعبان

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتأدية صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء والمواساه لأسرة المقدم محمد شعبان مدير مكتب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والذي وافته المنية إثر وعكة صحية مفاجئة.

قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

ومن جانبها أعربت أسرة المقدم محمد شعبان عن تقديرها لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في وفاة راحلهم الكريم .

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء اللواء عمرو رؤوف زكي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول ويحمد أبو هاشم رئيس حي ثان وعدد من القيادات الأمنية ونواب البرلمان .