ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد السيد يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

محمد السيد
محمد السيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.
ويعاني اللاعب من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، ويخوض برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

محمد السيد الزمالك طلائع الجيش إصابة محمد السيد