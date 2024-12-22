محمد السيد يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

أدى محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

ويعاني اللاعب من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، ويخوض برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.