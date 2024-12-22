قافلة طبية مجانية للكشف علي 1500 موظف بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية

تُنظم اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم الجيزة قافلة طبية تستهدف أكثر من 1500 موظف وذلك لمدة ثلاث ايام تنطلق غدًا الاثنين 23 وحتي الاربعاء 25 ديسمبر 2024، وتستهدف القافلة الكشف عن أمراض القولون والبروستاتا، وتقديم خدمة الكشف الطبي بالمجان لكل افراد المحكمة.

وقال الاستاذ كريم عبد الباقي نقيب النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أن تنظيم القافلة الطبية يأتي تحت رعاية معالي المستشار حسام الغياتي رئيس محكمة شمال الجيزة الإبتدائية، ومجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم ونيابات الجيزة برئاسة الاستاذ ماجد رشاد، وتأتي استكمالاً لجهود مبادرة "واجبنا" التي دشنتها النقابة العامة قبل شهرين وتستهدف في جزء منها تقديم خدمات الرعاية الصحية وتنظيم القوافل الطبية لتقديم خدمات الرعاية للاعضاء واسرهم بالمجان، وكذلك الكشف علي الامراض المزمنة، ويمكن للاعضاء الاستفادة لاحقًا من برنامج الرعاية الصحية الشامل الذي قدمناه منذ فترة.

هذا وتشهد النقابة العامة استكمال تنفيذ كل البنود الواردة في مبادرة "واجبنا"، حيث شهدت اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم الجيزة تكريم معالي المستشار حسام الغياتي رئيس محكمة شمال الجيزة الإبتدائية قبل ايام، وذلك في ضوء الجهود الملموسة من جانبه تجاه موظفين المحكمة وتسهيل المهام المكلفين بها ودعمهم بكل الصور الممكنة.

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