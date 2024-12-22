أحمد حمدي يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

خاض أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعدما خضع في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.