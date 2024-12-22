"ابني حياتك المهنية" ورشة عمل بجامعة بني سويف الأهلية

نظمت كلية الطب البشري بجامعة بني سويف الأهلية تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، ورشة عمل تحت عنوان "Build Your Career" "ابني حياتك المهنية"، بهدف إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في السوق المحلي والعالمي في شتى القطاعات، جاء ذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبدالموجود النائب الأكاديمي، والدكتور أحمد أسامة الجندي عميد القطاع الصحي، و إيناس يحيى مدير برنامج الطب والجراحة، والدكتورة مروة عبد التواب مدير وحدة الأبحاث الطلابية، حيث حاضر في تلك الورشة الدكتور ممتاز حجاب عميد قطاع الهندسة و العلوم الأساسية و التطبيقية، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الورشة تهدف إلي تعزيز مهارات الطلاب الأكاديمية والمهنية وتوجيههم نحو التخطيط الاستراتيجي لمستقبلهم المهني، حيث تعد الورشة فرصة للطلاب لتعزيز دافعهم العلمي وتوجيههم نحو اختيار المسارات المهنية المناسبة لهم و مساعدتهم على اتخاذ قراراتهم المهنية بطريقة احترافية.

وبدأت الورشة بالجزء الأول تحت عنوان "Why Science: Scientific Motivation"، الذي تناول أهمية العلم والتحفيز العلمي في بناء مسار مهني ناجح. وسوف تستمر الورشة في تناول الموضوعات المتعلقة ببناء المسار المهني للطلاب على مدار عدة أجزاء، وتُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الجامعة الرامية إلى إعداد جيل قادر على التفوق في مجالاتهم المهنية والعلمية.