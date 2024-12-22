جامعة الفيوم: تسليم جهاز لاب توب لطالبة من ذوي الإعاقة البصرية بكلية الألسن

سلم الأستاذ الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والأستاذ محمد أبو طالب المدير التنفيذى لمؤسسة ويانا جهاز لاب توب لطالبة من ذوى الإعاقة البصرية بكلية الألسن.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وفى إطار البروتوكول الموقع بين جامعة الفيوم ومؤسسة "ويانا" الدولية لتوعية ودمج ذوى الإعاقة في المجتمع .

وأكد أ.د عاصم العيسوى أن تسليم جهاز اللاب توب للطالبة يساعدها على إنجاز مهامها التعليمية، حيث يحتوى الجهاز على مجموعة متنوعة ومتقدمة من البرمجيات التعليمية لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية فى متابعة واستذكار النصوص المكتوبة.