ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة الفيوم: تسليم جهاز لاب توب لطالبة من ذوي الإعاقة البصرية بكلية الألسن

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سلم الأستاذ الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والأستاذ محمد أبو طالب المدير التنفيذى لمؤسسة ويانا جهاز لاب توب لطالبة من ذوى الإعاقة البصرية بكلية الألسن.

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وفى إطار البروتوكول الموقع بين جامعة الفيوم ومؤسسة "ويانا" الدولية لتوعية ودمج ذوى الإعاقة في المجتمع .

وأكد أ.د عاصم العيسوى أن تسليم جهاز اللاب توب للطالبة يساعدها على إنجاز مهامها التعليمية، حيث يحتوى الجهاز على مجموعة متنوعة ومتقدمة من البرمجيات التعليمية لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية فى متابعة واستذكار النصوص المكتوبة.

الدكتور عاصم فؤاد العيسوى التعليم والطلاب الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم المدير التنفيذي برمجيات خدمة المجتمع وتنمية البيئة