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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نائب بالشيوخ يدعو لدراسة أكبر لمشروع قانون المسئولية الطبية قبل إقراره

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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قال الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا أحد يقبل أي تقصير أو خطأ يتم من قبل الأطباء في حق المريض. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية ورعاية المريض. 

ولفت  الملاح، إلى أن المضاعفات التي قد تحدث للمريض لم يتطرق إليها مشروع قانون المسئولية الطبية مشيرا الى أن هناك هجرة جماعية من الأطباء، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية يؤدي لرد فعل عكسي فيما يتعلق بهجرة الأطباء.

ودعا الدكتور حسام الملاح، بضرورة دراسة أكبر لمشروع قانون المسئولية الطبية قبل إقراره.

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