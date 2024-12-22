رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل فريق نوارة الفائز فى مسابقات برنامج GEN Z

استقبل الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى فريق " نوارة "بجامعة جنوب الوادي وهو الفريق الذى أبدع في

برنامج " Gen Z " أول برنامج مسابقات لدعم المبتكرين من طلاب الجامعات ويشجع على تقديم افكار ريادية وابتكارية وحصل علي دعم 850 الف جنيها نتيجة مشاركته المتميزة ،

حضر الاستقبال الدكتور أشرف محمد أبو الوفا عميد كلية الصيدلة والدكتورة عبير سعد الاستاذة بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي

قدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب المبدعين وحرص على الاستماع لتجربتهم في مشروعهم الريادي الذى يُحوّل نواة التمر إلى مستحضرات تجميل طبيعية

وأشاد رئيس الجامعة بالإنجاز الذى حققه طلاب الجامعة مؤكداً أن الجامعة تعمل جاهدة على اكتشاف المبدعين والمتميزين ودعمهم معنويًا وماديًا، ما يعزز مواكبتهم لمستجدات العصر ومتغيراته المتسارعة، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030

حيث قام الطلاب بتقديم شرح تفصيلي لطبيعة المشروع الذي قدم حلول لمشكلتين رئيسيتين وهو الهدر الكبير لنواة التمر، التي تمثل أكثر 25% من إجمالي التمور، خاصة أن مصر تُعد الأولى عالميًا في إنتاج التمور، وخاصةً أن هذا الهدر يتم التخلص منه بطرق غير صحيحة والمشكلة الثانية هى الاعتماد على المواد الكيميائية فى مستحضرات التجميل مما يشكل خطورة على صحة المستهلكين وتحدث الشباب عن نجاحهم في تحويل نواة التمر - التي كانت مهملة - إلى مستحضرات تجميل طبيعية ذات خواص علاجية وتجميلية، غنية بمضادات الأكسدة، لتكون بديلًا صحيًا وفعّالًا للمنتجات الكيميائية المتداولة

وعن اسم المشروع أشار الطلاب أنه مستوحى من تراث الحضارة المصرية القديمة ويجسد الجمال والحكمة في تقديم منتجات طبيعية تعكس أصالة البيئة المصرية وحلولها المستدامة

الجدير بالذكر انه أشرف على فريق نوارة كلا من الدكتورة عبير سعد الاستاذة بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة و الدكتور هانى احمد عطا الله منسق صندوق رعاية المبتكرين ومدير مركز اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين بالجامعة وضم الفريق كل من محمد الديباج خالد بكلية طب الفم والأسنان ومها عبد الفتاح عبادى ورحاب محمود عبد الموجود وعمر محمد بكلية التجارة ومهند عبد الباسط واحمد محمد مدين بكلية الصيدلة و أحمد كمال علي وريناد عبد الحكيم واسراء ابراهيم وسلفانا أيمن بكلية الزراعة ويارا صلاح وبهاء عبد الرحيم ومازن أحمد بكلية العلوم ورنا محمد بكلية الحقوق وأمل أحمد بكلية الإعلام