ختام مهرجان الأنشطة للتشكيلات الموسيقية بجامعة بني سويف

نظم برنامج معلمي اللغه الانجليزية بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مهرجان ختام الأنشطة للتشكيلات الموسيقيه لطالبات المستوي الأول، وذلك تحت إشراف الدكتور ابراهيم عبد الرازق عميد الكليه، والدكتورةهناء فؤاد عبد الرحمن وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع

وخلال الفعاليات تم عمل تشكيل موسيقي باللغه الهيروغليفية المصريه القديمه لتحفيز الانتماء للوطن، حيث تأتي هذه الأنشطة في إطار اهتمام الكلية بالفنون بكل انواعها وعلي رأسها الفنون الموسيقية وذلك ضمن خطة الكلية لتعزيز الإبداع والتميز وتنمية قدرات الطالبات والوصول الي مستوي راقي من التذوق والحس الفني حيث تساعد التشكيلات الموسيقيه خلال النشاط علي التوازن الحركي واستلهام الانشطه المقدمه بالروضات المختلفه مع الاطفال خلال التدريب الميداني للطالبات مما يساعد علي الابداع.