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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

" الدشاش" فرصة ذهبية لمحمد سعد

بوستر فيلم الدشاش
بوستر فيلم الدشاش
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تستعد دور العرض السينمائية في مصر لاستقبال ثلاثة أفلام جديدة  مع بداية العام الجديد في منافسة قوية على إيرادات شباك التذاكر

يعود النجم  محمد سعد لجمهور السينما بعد غياب 5 سنوات من خلال فيلم " الدشاش"ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم منهم
زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، ومصطفى أبو سريع. 
الفيلم من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز

ويحمل الفيلم طابعًا مختلفًا عن أعماله السابقة حيث يتخلى عن عباءة الكوميديا المعتادة، ليقدم شخصية جديدة تكشف عن جوانب مختلفة من قدراته التمثيلية

https://youtube.com/shorts/O0a02c54Rmo

5 سنوات السينما العرض السينمائي سامح عبدالعزيز فيلم الدشاش محمد سعد