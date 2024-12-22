إعلام إسرائيلي: المجلس الوزاري المصغر يعقد اجتماعا لبحث التطورات في سوريا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري المصغر يعقد اجتماعا لبحث التطورات في سوريا.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين لبحث التطورات الأخيرة في جبل الشيخ شمال غرب سوريا.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي عن اتخاذ تدابير أمنية مشددة على الحدود العراقية السورية، وذلك للحد من تسلل العناصر الإرهابية، مع تكثيف العمليات الاستباقية لملاحقة فلول تنظيم داعش في مناطق تلال حمرين والصحراء الغربية.