وزير الشباب يكرم مخترع النظارة الذكية للمكفوفين.. ويؤكد: "نلتزم بتوفير الدعم له ولغيره من المبدعين"

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعم وتكريم، انطونيوس ماجد المخترع الصغير صاحب ابتكار النظارة الذكية للمكفوفين.

ياتي هذا في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم المواهب الشابة وتشجيع الابتكار.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن المخترع الصغير هو نموذج مشرف للشباب المصري المبدع، وابتكاره للنظارة الذكية وابتكارات أخري، يعد إنجازًا يثبت قدرات شبابنا على إيجاد حلول تكنولوجية للتحديات اليومية.

وقال صبحي: "نلتزم بتوفير كل الدعم اللازم له ولغيره من المبدعين من خلال برامجنا وأنشطتنا، لإبراز مواهبهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية تخدم الوطن".

فيما عبرت أسرة المخترع انطونيوس عن شكرها وتقديرها العميق للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي استقباله وتكريمه، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة.