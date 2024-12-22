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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التحفظ على 1500 قطعة حواوشي بمطعم شهير في بورسعيد.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بقياده المهندس خالد فهمي، مدير الرقابة، وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة، حملة مكبرة نطاق حي الشرق، اليوم الأحد، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، إشراف محمد حلمي، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية.

التحفظ على 1500 قطعة حواوشي بمطعم شهير في بورسعيد

بالصور.. التحفظ على 1500 قطعة حواوشي بمطعم شهير في بورسعيد

وأسفرت الحملة عن ضبط 1500 قطعة حواوشي مغلف ومجمد داخل ثلاجة خاصة بأحد المطاعم ببورسعيد، بدون فواتير ولا بيانات ومدون عليه تاريخ صلاحية وهمي بخط اليد، مما يشكل خطراً على صحة مستهلكيه - بحسب بيان مديرية التموين.

جرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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