رئيس أساقفة دمشق يعلن مواعيد قداديس عيد الميلاد ويدعو للصلاة من أجل السلام

وجه المطران مار يوحنا جهاد بطّاح، رئيس أساقفة دمشق وتوابعها للسريان الكاثوليك، رسالة إلى أبناء الأبرشية، أعلن فيها عن مواعيد الاحتفال بالقداس الإلهي بمناسبة عيد الميلاد.

وأشار المطران إلى أنه سيترأس قداس ليلة عيد الميلاد مع رتبة الشعلة يوم 24 ديسمبر 2024، في كنيسة سيدة فاطمة (Fatima Church) بمنطقة القصور، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أما قداس يوم العيد، فسيُقام يوم 25 ديسمبر 2024 في كاتدرائية مار بولس في باب شرقي، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث ستُرفع الصلوات على نيّة السلام في بلدنا وفي العالم أجمع.

واختتم المطران رسالته بتهنئة الجميع قائلاً: “كل عام وأنتم بخير، وبلدنا بأمان واستقرار”، معلنا استقباله للمهنئين بالعيد بعد القداس في صالون الكاتدرائية.