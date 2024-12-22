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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جروس يجتمع بمحمد عواد على هامش مران الزمالك

عواد
عواد
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اجتمع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع محمد عواد حارس مرمى الأبيض على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.
وقام المدير الفني بمنح محمد عواد بعض التعليمات الفنية في حضور عبد الله طارق مترجم الزمالك، وشدد على ثقته في قدراته الفنية.
وتحدث جروس مع محمد عواد بشأن دوره في توجيه زملائه داخل الملعب بجانب بعض المهام الفنية المطلوبة منه.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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