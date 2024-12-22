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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تعلن إسقاط 52 طائرة روسية بدون طيار

مسيرة روسية
مسيرة روسية
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 أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم /الأحد/ إسقاط 52 طائرة روسية بدون طيار، مشيرة إلى "انحراف" 44 طائرة أخرى عن مسارها، وفشلها في الوصول إلى أهدافها.


وذكرت الخدمة الصحفية للقوات الجوية الأوكرانية - في بيان أذاعته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "تم تأكيد إسقاط 52 طائرة بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه من طراز شاهد وطائرات بدون طيار من أنواع أخرى فوق مناطق بولتافا وسومي وخاركوف وكييف وتشرنيغوف وتشيركاسي وكيروفوهراد وزيتومير ودنيبروبيتروفسك وخيرسون وميكولايف وزابورجيا".
وأشار البيان إلى أنه نتيجة لاستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، "انحرفت" 44 طائرة بدون طيار معادية عن مسارها، ولم تتسبب في أي أضرار على الأرض، وحلقت طائرة بدون طيار أخرى من المجال الجوي الأوكراني إلى بيلاروسيا.
وأضاف أن روسيا هاجمت أوكرانيا - الليلة الماضية - بـ 103 طائرات هجومية بدون طيار من طراز "شاهد" وأنواع أخرى من الطائرات بدون طيار، كما تم تسجيل إطلاق صاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم" من شبه جزيرة القرم باتجاه منطقة خيرسون.

القوات الجوية الأوكرانية طائرة روسية بدون طيار انحراف