ترندات صنعت نجوما خلال 2024

انتشر خلال الفترة الماضية بعض البلوجر اللذين حققوا انتشاراً كبيراً بسبب المحتوي الذي يقدموه مما جعلهم من مشاهير السوشايل ميديا ولهم تأثير جماهيري كبير وأقتحموا عالم التمثيل وأصبحوا نجوماً بسبب التريندات التي صنتعهم وترصد «البوابة نيوز» في هذا التقرير عدد منهم .

كروان مشاكل

ومن أكثر الأشخاص التي ترددت كثيراً وحدث أزمات بسببها هو "كروان مشاكل " حيث أنه يقوم ببث فيديوهات تقدم محتوى غير لائق و واجه هجومًا شديدًا بسبب عدم قدرته على نطق مخارج الحروف بشكل صحيح، وعدم قدرته أيضًا على نطق حروف بعينها.

وفاجأ الجمهور بمشاركته فى مسلسل «بطن الحوت» مع النجوم: محمد فراج وباسم سمرة وعبد العزيز مخيون، وعندما وجد هجومًا شديدًا عليه خرج ليُصرح بأنه يقدم حفلات، ويشارك فى الكثير من الفاعليات بعد زيادة عدد متابعيه بشكل كبير، كما صرح بأنه قادر على إقناع الجمهور بموهبته بالغناء والتمثيل.

عنبه

وواجه عنبة هجوماً فور ظهوره يغني بعض أغاني المهرجانات وخاصة بعد مشاركته في الدراما بمسلسل «1000 حمدالله علي السلامة» الذي عرض في رمضان ما قبل الماضي مع النجمة الكبيرة يسرا وقال متابعين «نما عنبه دا إزاي ؟؟ في أهم منه بكتير.. رصيده مسلسل ومكانش بيعرف يمثل.. دا مش مثال .. دا بيحرض علي العنف في أغانيه.. دا مش قدوة ..بجد شيء مؤسف .ده فقير ومن منطقة شعبية».

محمود السيسي

كما اشتهر البلوجر محمود السيسي بعد ظهوره بعدد من الفيديوهات على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وأدائه وإفيهاته المعهودة التي يحفظها كثيرون عن ظهر قلب مما جعله شارك في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية أبرزها شخصية «بوده» التي أشتهر بها في مسلسل سيب وأنا أسيب، أنا وهي، بيت الروبي.

علي غزلان

وأيضاً من ضمن البلوجر اللذين حققوا شهرة خلال السنوات الماضية علي غزلان الذي اشتهر من خلال فيديوهاته التي يبثها عبر صفحاته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي مما زاد شهرته وشارك في فيلم «التاروت» الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية قبل طرحه في دور العرض للنجمة سمية الخشاب.

وغيرهم من اليوتيوبر اللذين حظوا بشهرة كبيرة خلال الفترة الماضية.