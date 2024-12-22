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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

«الهنا اللى أنا فيه» يحقق إقبالًا جماهيريًا خلال 72 ساعة من عرضه

الهنا اللي انا فيه
الهنا اللي انا فيه
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حقق فيلم " الهنا اللي أنا فيه " اقبالاً جماهيرياأ جيداً خلال 72 ساعة من عرضه حيث وصلت إيراداته إلى 5 ملايين و262 ألف جنيه.
الفيلم بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى وياسمين رئيس.
وتدور أحداث فيلم «الهنا اللى أنا فيه» فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية أحمد الذى يقدم نصائح عن الزواج، ويفاجأ بأن زوجته تطلب منه الطلاق ليتزوج أحمد من صديقة طليقته وتدعى فوزية (دينا الشربينى).

72 ساعة اطار اجتماعي إقبالا جماهيريا الهنا اللي أنا فيه دينا الشربيني ياسمين رئيس