«الهنا اللى أنا فيه» يحقق إقبالًا جماهيريًا خلال 72 ساعة من عرضه

حقق فيلم " الهنا اللي أنا فيه " اقبالاً جماهيرياأ جيداً خلال 72 ساعة من عرضه حيث وصلت إيراداته إلى 5 ملايين و262 ألف جنيه.

الفيلم بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى وياسمين رئيس.

وتدور أحداث فيلم «الهنا اللى أنا فيه» فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية أحمد الذى يقدم نصائح عن الزواج، ويفاجأ بأن زوجته تطلب منه الطلاق ليتزوج أحمد من صديقة طليقته وتدعى فوزية (دينا الشربينى).