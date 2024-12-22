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الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه أسيوط تدرب أبنائها من مسئولي السلامة والصحة المهنية لكيفية مواجهة مخاطر بيئة العمل

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تدريب عمليا لفنيين واخصائي السلامة والصحة المهنية للتدريب على مواجهه المخاطر الكيميائية والفيزيائية والهندسية في بيئة العمل وكيفية مواجهة الحريق وأهم الإسعافات الأولية التي يمكن اكتسابها لمواجهة أي حادث طارئ تفاديا لتفاقم الحدث.
جاء ذلك في إطار حرص الشركه الدائم علي تأمين بيئه العمل والارتقاء بمهارات أخصائي السلامه والصحه المهنيه لمواجهة اي مخاطر قد تلحقهم في بيئه العمل.

وتمكنت الشركة من تدريب عدد 20 موظف مابين أخصائي وفني سلامة وصحة مهنية وذلك خلال فترة زمنية علي مدار أسبوعين للتمكن من الحصول علي الشهاده الصحية لخصائي السلامة والصحة المهنيه بمعرفه معهد السلامة والصحة المهنية. 

وتستمر الشركة في تأهيل كافة أبنائها العاملين بمختلف المجالات الوظيفية من خلال مركز التدريب والخدمات المجهز بالشركة.

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