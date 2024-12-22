آخرهم عمرو دياب وسمية الخشاب.. تصريحات النجوم المثيرة للجدل في أواخر 2024

أثارت النجمة سمية الخشاب جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، وأصبحت حديث الساعة وترند؛ حيث تصدرت محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التغريدات التي نشرتها «الجواز معدش بالشهادة يا جماعة، محدش بقي بيسأل العريس معه شهاده ايه، بقي الحساب البنكي هو الاساس، افهموا بقي واعرفوا ازاي تجيبوا القرش».

ولم تكن الخشاب أولي النجوم التي أحدثت ضجة بين الجمهور بتصريحاتها الجريئة فشهدت الفترة الماضية عدد من النجوم أصبحوا محط أنظار بسبب تصرفاتهم فالتقيت البوابة نيوز بالنجمة سمية الخشاب لنعرف منها تعليقها بعد ما حدث وكانت الاجابة في ذلك التقرير.

في البداية نرصد بعض النجوم اللذين أثاروا ضجة خلال الفترة الماضية..

سمية الخشاب

أثارت النجمة سمية الخشاب جدلاً كبير وأصبحت حديث الساعة وتصدرت محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب التغريدات التي نشرتها على حسابها الشخصي علي موقع إكس حول موضوع الزواج والشهادات التعليمية.

وكان من ضمن تغريداتها رأيها في خروج الشباب والفتيات في أول مقابلة للاتفاق على الارتباط، وأن على الشاب أن يبهر الفتاة في أول لقاء بينهما حتى لو لم يتم التوافق.

وقالت: «مش قد الـ date حوش وبعدين اطلع date»، ليقوم أحد متابعيها بالرد عليها: «يا فنانة بحولك المصاري اللي دفعتيهم بالديت بس حلي عنا»، لتقوم سمية بالرد عليه قائلة: «مدفعتش حاجة يا حبيبي ده أنا بجيب حق صاحبتي، حل أنت عن الحياة».

وأضافت: الجواز معدش بالشهادة يا جماعة محدش بقي بيسأل العريس معه شهاده ايه بقي الحساب البنكي هو الأساس، افهموا بقي واعرفوا ازاي تجيبوا القرش.

ليقوم بعدها أحد متابعيها بالرد على رأيها في الشهادة الجامعية وأنها ليست الأساس، وإنما الأساس هو الحساب البنكي وقال: «طب والـ 16 سنة تعليم يا فنانة؟».

لترد عليه سمية الخشاب قائلة: «16 رقم فالبنك أحسن واقعيًا»، كما قام أحد المتابعين بسؤالها حول ما إذا كان هناك أحدًا هو السبب في هذه التصريحات وقال: «الفنانة في حد مضايقها جامد»، لترد عليه سمية وقالت: «لا عايزة بناتي يبقوا عارفين قيمتهم يا إما يفضلوا سينجل ويشتغلوا ويبسطوا نفسهم».

من جانبها؛ التقت «البوابة» بالنجمة سمية الخشاب، بعد أثارتها للجدل وأصبحت حديث الساعة ومواقع التواصل الاجتماعي وتريند مصر خلال الساعات الماضية.

وقالت الخشاب في تصريحات خاصة لـ«البوابة»: «لا أدري لماذا كل هذا الجدل وكل ما أقصده أن هناك كثير من الشباب والشبات تخرجوا من الجامعات وأكملوا دراسات عليا وأضاعوا سنوات طويلة من عمرهم وفي النهاية حققوا نجاح في حياتهم العملية من خلال مجالات أخري وأصبحوا نجوم ورجال أعمال وصنعوا ثروات هائلة دون الحاجة للشهادات الجامعية».

وتابعت: «أكبر مثال علي ذلك أنا، لأنني درست وتخرجت في كلية التجارة، اشتغلت في مجال البنوك لفترة، ثم انتقلت للعمل في السياحة، وفي النهاية أصبحت فنانة، ونجحت في التمثيل وحققت شهرة كبيرة وكيانا خاصا بي بعيدًا عن دراستي».

وأوضحت سمية الخشاب، أنه وفقًا للإحصائيات ليس كل شخص يعمل بشهادته يستطيع أن ينجح، ولكن باعتماد علي نفسه يمكنه تحقيق ما لا يمكن تحقيقه، قائلةً: «اجتهدوا واشتغلوا مش لازم كل واحد يشتغل في مجاله المهم أن الكل يشتغل وميستنوش وظيفة بشهادتهم ودايما بقول الحركة بركة وهذا ما أقصده».

شيرين عبد الوهاب

وما زالت زلات لسان المطربة شيرين عبد الوهاب عرض مستمر حيث بعد وفاة الملحن محمد رحيم وهي تقوم بإحياء أحدي الحفلات مؤخراً فطالبت الجمهور بقراءة الفاتحة للراحل، لكنها عقبت قائلة «عشان تبقى سيئة جارية» مما وضعها في مسائلة وقامت نقابة الموسيقين بتحويلها للتحقيق.

عمرو دياب

كما أثار الهضبة جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية مقطع فيديو متداول له على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بصفع شاب معجب، بعدما حاول جذبه من ملابسه لالتقاط صورة تذكارية معه، في أحدي حفلات الزفاف وتم تطور الأمر وصلت أزمة صفعة الفنان عمرو دياب لأحد معجبيه خلال حفل زفاف إلى القضاء المصري، بعدما حرر الهضبة محضراً ضد الشاب، واتهمه فيه بـإثارة الشغب والتشهير.

بينما أعلنت عائلة الشاب سعد أسامة اعتزامها اللجوء إلى القضاء والتصعيد ضد عمرو دياب، في حين قام والده بالتأكيد بعدم التفريط في حق نجله.

محمد فؤاد

تصدر الفنان محمد فؤاد، ترند جوجل، وأصبح حديث الساعة خلال الشهر الماضي، بسبب تداول فيديو مشاجرة مع طبيب بأحد المستشفيات الجامعية.

وتواصلت «البوابة» وقتذاك، مع الفنان محمد فؤاد لمعرفة تفاصيل الواقعة، وأرسل لنا فيديو يوثق المشاجرة منذ بدايتها.

ويظهر في فيديو الواقعة، وقوف الفنان محمد فؤاد، بجوار طبيب في مستشفى عين شمس التخصصي، وعدم سماع أي أصوات في الفيديو، حيث تم تصوير المقطع عبر كاميرات المراقبة، وفجأة يظهر الطبيب محاولا ركل الفنان محمد فؤاد، وسادت حالة من الفوضى في استقبال المستشفى.

وظهر بعد ذلك الفنان محمد فؤاد، في نفس المقطع الذي تم تصويره عبر الهاتف، قائلا: «أنا لازم أعرف مين انت واسمك إيه؟.. الطبيب ده خطر على المرضى.. أخويا جاي بجلطة ومش عايز يعمل حاجة وبيشتمنا قليل الأدب.. لازم أعرف مين ده»، وظهر في أخر الفيديو، الطبيب وهو يجذب الموبايل حتى لا يتم تصويره.

لطيفه

أثارت المطربة التونسية لطيفة جدلا مؤخرا بعد غنائها في أحدي الحفلات بعدما غيرت كلمات أغنيتها الشهيرة «المصري» من فيلم «سكوت حنصور» للمخرج الراحل يوسف شاهين.

الأغنية التي ألفها الشاعر المصري جمال بخيت ولحنها الموسيقار عمر خيرت أثارت سجالا على مواقع التواصل بعدما تبدلت كلماتها لتخفي هويتها المصرية، وتعرضت لطيفة لموجة من الانتقادات من المصريين علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تبديلها لكلمات أغنيتها الشهيرة تعرف تتكلم بلدي، حيث استبدلت الفنانة كلمات أغنيتها بـ«تعرف تتكلم عربي».

أحمد جمال سعيد

الفنان أحمد جمال سعيد أثار جدلاً بعد إعلان طلاقه من زوجته سارة قمر، حيث أشار إلى أن الانفصال حدث بعد زواج دام 12 عاماً أثارت الطريقة التي أعلن بها الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً بين المتابعين.

نادين نسيب نجيم

أعلنت الفنانة نادين نسيب انفصالها عن خطيبها بعد فترة قصيرة من الخطوبة، مما أثار صدمة بين عشاقها و جمهورها، خصوصاً وأن العلاقة كانت تظهر بشكل متناغم للغاية أمام الجميع.