العراق: قلقون من نمو التنظيمات الإرهابية وتوسعها في بعض المناطق السورية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم /الأحد/، أن العراق يدرس التغيرات الجارية في سوريا، معربا عن قلقه من نمو التنظيمات الإرهابية وتوسعها في بعض المناطق السورية، مشددا على أهمية مساعدة الشعب السوري في بناء عملية سياسية شاملة ومستقرة، تضم جميع مكونات المجتمع السوري، بما يحقق الاستقرار ويحد من التوترات.



وأوضح وزير الخارجية العراقي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، اليوم وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" - أن العراق وسلطنة عُمان تربطهما علاقات تاريخية، منوها بالدور المميز الذي تلعبه سلطنة عُمان في المجال الدبلوماسي، لا سيما في ما يتعلق بالملف السوري.

وأكد دعم العراق الكامل للقضية الفلسطينية، داعيًا إلى وقف إطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم المدنيين المتضررين.

من جانبه، قال وزير الخارجية العماني إنه حمل رسالة خطية من سلطان عُمان إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تتصل بالعلاقات الطيبة بين البلدين، مبينًا أن تلك العلاقات تنطلق للتعاون وتحقيق المزيد من النقاط المشتركة.

وأضاف أن عمل اللجنة المشتركة بين البلدين؛ انعكس على الجوانب الاقتصادية وخطوط النقل والسياحة والطاقة والقطاع المالي والمصرفي وتشجيع القطاع الخاص.

وأشار إلى جرت مناقشة القضايا الإقليمية التي تشكل أهمية كبيرة للبلدين والمنطقة، مشددًا على تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات في المنطقة.