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الأحد 22 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق والسعودية يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني
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 بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، مع السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري، مجمل العلاقات العراقية السعودية، وسبل تطويرها وآليات العمل على تعزيزها، بما يخدم مصلحة البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية.


واستعرض الجانبان - خلال اللقاء، اليوم /الأحد/، وفقا للوكالة الوطنية العراقية (نينا) - القضايا الراهنة في الوطن العربي، وأبرزها الحرب على قطاع غزة، وآثار العدوان على لبنان والتغيير الجاري في سوريا، وآليات الوقوف إلى جانب الشعوب في قضاياها العادلة.
وأكد المشهداني ضرورة إيلاء التعاون العراقي السعودي أولوية في المرحلة الحالية لأنهما بلدان شقيقان لهما الكثير من المشتركات ومن الممكن أن يكون لهذا التعاون تأثيرات إيجابية في المنطقة.

رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري العلاقات العراقية السعودية