نقيب المعلمين ينعى مدرسًا بأسيوط توفي أثناء صلاة الظهر

نعى خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلم عصام عبد الحميد، الذي وافته المنية، أمس السبت، أثناء أداء صلاة الظهر بالمدرسة الإنجيلية في ديروط، محافظة أسيوط.

وأعرب الزناتي عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكدت نقابة المعلمين أن الراحل كان نموذجًا يُحتذى به في الأخلاق وحسن السيرة، حيث ساهم في تعليم تلاميذه القيم والمبادئ النبيلة، مُجسدًا دور المعلم الحقيقي الذي يتجاوز شرح المناهج إلى غرس القيم الأخلاقية والوطنية في نفوس الطلاب، وترسيخ قيم الولاء والانتماء للأجيال الجديدة.