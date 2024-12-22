رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي المنشآت وهيئة التدريس

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم الأحد اجتماعي لجنة المنشآت الجامعية، ولجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنتين.

وخلال اجتماع المنشآت الجامعية، تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمنشآت الجديدة ومنها تجهيز "رامبات" بكلية السياسة والاقتصاد لخدمة ذوي الهمم ، ومناقشة خطة استكمال عدد من المنشآت بحرم الجامعة شرق النيل، فيما ناقش اجتماع هيئة التدريس آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.