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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى لبارما أمام روما

بارما
بارما
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أعلن فابيو بيكيا المدير الفنى لفريق بارما، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره روما، وذلك بعد قليل على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق بارما كالتالى:
حراسة المرمى: زيون سوزوكي.
خط الدفاع: ويو كوليبالي، بوتوند بالوغ، ايمانويلي فاليري، إنريكو ديل براتو.
خط الوسط: سيمون سوم، هيرناني أزيفيدو جونيور، أنس حاج محمد.
خط الهجوم: يوان بوني، بونتوس ألمكفيست، دينيس مان.
ويحتل فريق روما المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة، بينما يقع فريق بارما فى المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة.

الدورى الإيطالى بارما روما تشكيل فريق بارما فابيو بيكيا المدير الفنى لفريق بارما