نجاح كبير لماراثون TMG CRIT LEAGUE لسكان مشروعات طلعت مصطفى

الأحد 22/ديسمبر/2024 - 01:09 م

شهد ماراثون TMG CRIT LEAGUE مشاركة كبيرة من سكان مشروعات طلعت مصطفى، والذي نظمته المجموعة على مدار ثلاث مراحل.

بدأ الماراثون من كمبوند سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بالمرحلة الثانية في مدينة الرحاب، وصولًا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة في مدينتي.

شارك في الماراثون مئات المتسابقين من مختلف الفئات العمرية، وسط المسطحات الخضراء والهواء النقي والأجواء الطبيعية التي تتميز بها مختلف مشروعات طلعت مصطفى، مما يجعلها من أفضل الأماكن لممارسة الرياضة في مصر.

يأتي تنظيم ماراثون TMG CRIT LEAGUE ضمن جهود مجموعة طلعت مصطفى لتعزيز مفهوم الحياة الصحية داخل مجتمعاتها العمرانية، لتشجيع السكان على ممارسة الرياضة والمشاركة في فعاليات مجتمعية مميزة.

وفي ختام الماراثون، تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى وسط أجواء احتفالية، فيما أعرب المتسابقون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث المميز.