الدورى الإيطالى.. ستيفان الشعراوى يقود روما لمواجهة بارما

أعلن كلاوديو رانييري المدير الفنى لفريق روما، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بارما، وذلك بعد قليل على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق روما كالتالى:

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، ماتس هوميلس، إيفان نديكا، انجيلينو.

خط الوسط: كواديو كونيه، لياندرو باريديس، باولو ديبالا.

خط الهجوم: ستيفان الشعراوي، أليكسيس ساليمايكيرس، أرتيم دوفبيك.

ويقود ستيفان الشعراوى صاحب الأصول المصرية كتيبة روما فى مواجهة بارما.

ويحتل فريق روما المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة، بينما يقع فريق بارما فى المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة.