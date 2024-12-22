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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. ستيفان الشعراوى يقود روما لمواجهة بارما

روما
روما
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أعلن كلاوديو رانييري المدير الفنى لفريق روما، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بارما، وذلك بعد قليل على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق روما كالتالى:
حراسة المرمى: ميل سفيلار.
خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، ماتس هوميلس، إيفان نديكا، انجيلينو.
خط الوسط: كواديو كونيه، لياندرو باريديس، باولو ديبالا.
خط الهجوم: ستيفان الشعراوي، أليكسيس ساليمايكيرس، أرتيم دوفبيك.
ويقود ستيفان الشعراوى صاحب الأصول المصرية كتيبة روما فى مواجهة بارما.
ويحتل فريق روما المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة، بينما يقع فريق بارما فى المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة.

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