حماية المستهلك: 181 ألف شكوى خلال 2024

كشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم تلقى نحو181 ألف شكوى خلال 2024

ولفت خلال إطلاق مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة، أنه سيتم التواصل مع المواقع وشركات النقل لحلها، وننهي مشاكل الشراء عن بعد، ولنصل إلى صفر شكاوي بالشراء عن بعد، قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن الشراء عن بعد لديه العديد من المشاكل، حيث نوجه رسالة للمواطن" إزي يشتري وتشري منين ورسالة للشركات الناقلة وشركات الشحن، أنه لابد أن يتوفر معلومات وبيانات تخص المورد

وأوضح أنه حينما يتم شراء البضاعة ويتم شحنها، لابد من وجود تفاصيل عن هذه البضاعة، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك تعاون بين أطراف عملية الشراء، لتقليل المشاكل التي تحدث بالنسبة للتجارة الإلكترونية.

وأوضح أنه من الضروري وجود تواصل بين الجهاز وكافة أطراف عملية البيع الشراء، لوضع أصول وقواعد التعامل عن بعد.

كما نوه ألى أن شركات الشحن تعد همزة الوصل بين المورد والمستهلك، حيث سنضع بعض الاشتراطات لشركات الشحن، حيث من المفترض أن تعرف شركات الشحن بعض التفاصيل عن المنتج قبل نقله.



ولفت الى ضرورة وجود التزامات على شركات الشحن والمستهلك والمورد أيضًا، مؤكدا على ضرورة التعاون في النهاية لوصول المنتج للمستهلك بدون مشاكل .

وأشار إلى انه تم إطلاق تطبيق حماية المستهلك، قائمة بالصفحات والمواقع المعتمدة والمواقع بها على تطبيق الجهاز لتكون كدليل للسمتهلك أي قاعدة بيانات